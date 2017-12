Haftbefehl vollstreckt – 43-Jähriger hinter Gittern

Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben am Donnerstagabend (07.12.17) einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen den 43 Jahre alten Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, bestanden zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Darmstadt, unter anderem wegen Körperverletzung. Um 21.15 Uhr klickten im Stadtteil Eberstadt die Handschellen, nachdem ihn die Fahnder in einer dortigen Wohnung lokalisieren konnten. Der Festgenommene wurde anschießend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die nächsten zwei Jahre hinter Gittern verbringen muss.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen