Taschenlampenwanderung und astronomischer Jahresrückblick

Die Volkssternwarte Darmstadt lädt am 8.12.17 von 19 – 20 Uhr zu einer Taschenlampenwanderung auf dem Planetenweg ein. Die Veranstaltung ist für Kinder ab 8 Jahre geeignet. Bitte an eine Taschenlampe und warme Kleidung denken! Start und Ziel sind das Observatorium auf der Ludwigshöhe. Die Teilnahme kostet 3 €. Bei Dauerregen fällt die Veranstaltung aus.

Am 9.12.17 findet um 20:00 Uhr der traditionelle astronomische Jahresrückblick im Observatorium auf der Ludwigshöhe statt. Um folgende Themen wird es u.a. gehen: Sonnenfinsternis in den USA, Gravitationswellen durch Neutronensterne, das Ende der Cassini-Mission, mögliche erdähnliche Planeten bei anderen Sternen, wer oder was ist Oumuamua?

Die Referenten beantworten auch gerne Fragen zum weihnachtlichen Fernrohrkauf oder anderen astronomischen Themen. Die Volkssternwarte freut sich auf eine entspannte Veranstaltung bei Lebkuchen und Kinderpunsch. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anfahrtsbeschreibung findet sich unter www.vsda.de.