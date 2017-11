Unfall mit Straßenbahn – 82-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn am Montagmittag (06.11.17) wurde ein 82 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Der Darmstädter war gegen 11.10 Uhr mit seinem Auto auf der Heidelberger Landstraße in Richtung Darmstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollte er rechts in die Schillerstraße abbiegen. Hierbei wurde sein Fahrzeug von der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn erfasst und circa 20 Meter mitgeschleift. An der Tram sowie dem Wagen entstand Sachschaden. Der 82-Jährige wurde bei dem Aufprall im Gesicht verletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen