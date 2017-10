SV Darmstadt 98: Am Punktgewinn vorbeigeschrammt

Keine Belohnung für den großen Kampf: Mit 0:1 (0:1) zogen ersatzgeschwächte Lilien am Freitagabend (20.10.17) bei Fortuna Düsseldorf den Kürzeren. Nach einer schwachen Anfangsphase bissen sich die Gäste in die Partie und drängten besonders in Halbzeit zwei pausenlos auf den Ausgleich. Doch der ersehnte Auswärtstreffer wollte einfach nicht fallen. Zum ausführlichen Spielbericht…