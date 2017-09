Ein leichtes Erdbeben der Stärke 2,6 hat am Donnerstagmorgen (28.09.17), um 5.39 Uhr, die Bewohner in Südhessen überrascht. Das Zentrum lag im Mühltal. Kurz nach 7 Uhr gab es noch ein leichteres Nachbeben. Erdbeben dieser Größenordnung finden etwa fünf bis sechs Mal pro Jahr in Hessen statt und sind nichts außergewöhnliches.