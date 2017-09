Lilien: Stark erkämpftes 3:3 gegen Dynamo Dresden

Trotz größerer Spielanteile lagen die Hausherren lange zurück, ehe der SV Darmstadt 98 am Sonntag (24.09.17) in der Nachspielzeit noch einmal richtig aufdrehte und sich durch Tore vom Boyd (90.) und Kempe (90+2.) den mehr als verdienten Punkt eroberte. Kempe traf bereits in der ersten Halbzeit zum zwischenzeitlichen Ausgleich (30.). Zum ausführlichen Spielbericht…