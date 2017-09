Lilien: Mit Moral zum Auswärtspunkt

Gleich doppelt zurückgekommen: Mit viel Leidenschaft erkämpften sich der SV Darmstadt 98 am Mittwochabend (20.09.17) beim 1. FC Heidenheim ein 2:2 (1:1). Zweimal gerieten die Südhessen in Rückstand, doch Sobeich (35.) und Sulu (85.) hatten jeweils die passende Antwort parat. Damit bleibt der SV 98 in der Liga auswärts ungeschlagen. Zum ausführlichen Spielbericht…