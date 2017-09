Vandalismus: Mehrere Autos verkratzt

In der Schlossgartenstraße kam es offenbar im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (16.09.17) 14.45 Uhr bis Sonntagabend (17.09.17) 19.15 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind neun Autos, alle auf die gleiche Weise beschädigt worden. Die Beschädigungen sind teilweise den Eigentümern noch nicht bekannt. Bei den neun PKW handelt es sich um zwei graue VW, einen grauen Renault, einen blauen VW, einen grauen Mitsubishi, einen weißen BMW, einen schwarzen Renault, einen schwarzen Ford und einen grauen Skoda. Die Gesamtsachschadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber über 10 000 Euro liegen. Die geschädigten Fahrzeugbesitzer, wie auch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/969-3610 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen