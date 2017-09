Beratung zum Thema Einbruchschutz

Wenn die Tage wieder kürzer werden, es also schon am späten Nachmittag dämmert, nehmen auch die Einbrüche in Wohnhäuser zu.

Schon frühzeitig will die Polizei deswegen auf den Einbruchschutz hinweisen. Meist reichen Kleinigkeiten, um Einbrecher aufzuhalten.

Vom 20. bis einschließlich 27. September 2017 gehen deshalb die Beamtinnen und Beamten der Polizeilichen Beratungsstelle mit dem Präventionsmobil der Hessischen Polizei auf Rundreise durch Südhessen.

Das speziell für Beratungszwecke ausgebaute Sonderfahrzeug der Hessischen Polizei steht während dieser Zeit täglich in immer anderen Kommunen. Interessierten Bürgerinnen und Bürgern wird damit direkt in Ihrer Region eine persönliche Beratung und Informationen zum Thema Einbruchschutz angeboten.

So wird beispielsweise anhand von Exponaten gezeigt, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Neben technischen Empfehlungen geben die Fachleute der Polizei aber auch Verhaltensratschläge mit auf den Weg.

Oft lassen sich Einbrecher nämlich nicht nur durch Technik abschrecken, sondern beispielsweise nützt auch schon die richtige Beleuchtung des Hauses.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu informieren!

Termine: Bauschheim Mittwoch, 20.09.2017, 13 – 18 Uhr Am Steinmarkt 1, Globus-Markt Parkplatz (in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rüsselsheim)

Riedstadt-Wolfskehlen Donnerstag, 21.09.2017, 13 – 18 Uhr Lise-Meitner-Straße 3, EKZ Parkplatz tegut-Markt

Darmstadt Freitag, 22.09.2017, 13 – 18 Uhr Eschollbrücker Str. 44, Parkplatz REAL-Markt

Bürstadt Samstag, 23.09.2017, 13 – 18 Uhr und Sonntag, 24.09.2017, 10 – 18 Uhr Gartenstraße 20, Gewerbeschau Bürstadt, Vor der TSG-Halle

Groß-Zimmern Montag, 25.09.2017, 13 – 18 Uhr Röntgenstraße 1-3, Parkplatz Real-Markt

Schaafheim Dienstag, 26.09.2017, 13 – 18 Uhr Am Kappespfad, Parkplatz Rewe-Markt

Bensheim Mittwoch, 27.09.2017, 13 – 18 Uhr Gerbergasse, vor dem Hospitalbrunnen

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen