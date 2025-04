Teilen

Die Bezirksverwaltung Eberstadt ist in den Osterferien vom 9. bis zum 17. April geschlossen, die Meldestelle Eberstadt vom 14. bis 17. April. Bereits bestellte und fertiggestellte Passdokumente können am 11. April noch bis 11 Uhr in Eberstadt abgeholt werden. In der Zeit vom 14. bis 17. April können diese beim Bürger- und Ordnungsamt am Luisenplatz abgeholt werden.