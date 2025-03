Frühlingserwachen an der Bergstraße

Teilen

Die Bergstraße, oft als der „Frühlingsgarten Deutschlands“ bezeichnet, erblüht in diesen Tagen in einem zauberhaften Farbenspiel, berichtet der → Tourismus Service Bergstrasse e.V.. Die Mandelbäume, die entlang der sanften Hügel und malerischen Dörfer stehen, beginnen ihre zarten Blüten zu entfalten. Die ersten rosa und weißen Blütenknospen sprießen und verleihen der Landschaft einen Hauch von Frühling. Die Kombination aus blühenden Mandelbäumen und den zurückkehrenden Störchen macht die Bergstraße zu einem einzigartigen Ort, an dem die Schönheit der Natur in vollen Zügen genossen werden kann.