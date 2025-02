HEAG mobilo testet Einstiegspodest an der Bushaltestelle „Böllenfalltor“

Teilen

An der wichtigen Umstiegshaltestelle „Böllenfalltor“ in Darmstadt testet die HEAG mobilo von Montag (4.) bis einschließlich 10. März 2025 ein Podest zum barrierefreien Einstieg in Busse. Das Podest befindet sich am Haltepunkt der Linien M2 (Böllenfalltor – Eberstadt Wartehalle) und M3 (Böllenfalltor – Nieder-Beerbach Quergasse). Das Verkehrsunternehmen will in diesem Zeitraum zunächst herausfinden, wie das Podest richtig angefahren werden kann, ohne dass es dadurch zu betrieblichen Verzögerungen kommt.

Besondere Herausforderung für die Barrierefreiheit

Die Bushaltestelle „Böllenfalltor“ stellt aufgrund der begrenzten räumlichen Verhältnisse eine besondere Herausforderung an die Barrierefreiheit dar: Die sonst bei barrierefreien Haltestellen üblichen Hochborde können dort nicht gebaut werden, weil den Bussen der Platz zum Heranfahren fehlt. Dadurch müssen Fahrgäste vom Fahrbahnniveau aus einsteigen. Zwar verfügen die Busse der HEAG mobilo auch über eine sogenannte „Kneeling“-Funktion, bei der die Fahrzeuge seitlich „in die Knie gehen“, also den Einstiegsbereich zum Fahrgast hin absenken sowie über ausklappbare Rampen. Aber auch das stellt für mobilitätseingeschränkte Menschen noch ein Hindernis dar.

Pragmatische Lösung auf begrenztem Raum

Aus diesem Grund testet die HEAG mobilo eine pragmatische und auf die Situation zugeschnittene Lösung in Form eines Podests auf Höhe der Türen im Bereich der Rollstuhlplätze. Bereits im vergangenen Herbst wurde an der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle ein Podest aus recyceltem Kunststoff installiert. Dieses ermöglicht einen barrierefreien Einstieg an zwei Türen, trotz der Lage der Haltestelle in einer Kurve.

Sollte der Test des Buspodests erfolgreich sein, werden Einzelpodeste bei einer zukünftigen Erneuerung der Bushaltestelle in die Planung mit aufgenommen.

Quelle: HEAG mobilo GmbH