„Fahrgastinformation der Zukunft“: HEAG mobilo testet erste Maßnahmen und befragt Fahrgäste

Die HEAG mobilo will die Information für Fahrgäste an ihren Haltestellen in Zukunft weiter verbessern. In einem ersten Schritt wurden im Frühjahr 2024 über 1.200 Menschen zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt, jetzt geht das Verkehrsunternehmen mit dem Projekt „Fahrgastinformation der Zukunft“ (FIZ) in die nächste Phase:

Ab Montag (09.12.24) testet die HEAG mobilo an den zentralen Umsteige-Haltestellen „Hauptbahnhof“, „Luisenplatz“ und „Böllenfalltor“ eine Woche lang neue Formen der Information und Kommunikation sowie Maßnahmen für eine bessere Orientierung an der Haltestelle. „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Rückmeldungen unserer Fahrgäste“, unterstreicht HEAG mobilo-Geschäftsführer Arne Rath und blickt voraus: „Aus diesen sind konkrete Maßnahmen entstanden, die wir nun in der Praxis testen wollen.“

Neue Informations- und Orientierungsangebote an drei Haltestellen

Am Hauptbahnhof steht für den Befragungszeitraum eine zentrale, gut sichtbare Infosäule, die auf einem digitalen Anzeiger Auskunft über die nächsten Abfahrtszeiten Richtung Luisenplatz gibt sowie den Fahrgästen bei der Orientierung auf dem Bahnhofsvorplatz hilft.

Auch am Luisenplatz geht es um eine bessere Orientierung. Testweise wird ein Abfahrtsplatz farblich und mit einer deutlich größeren Platznummer gekennzeichnet. Die HEAG mobilo hat hier zwei Farbkonzepte für die insgesamt sechs Abfahrtsplätze der verschiedenen Bus- und Straßenbahnlinien entwickelt. Im Gespräch mit den Fahrgästen soll überprüft werden, welches der beiden Konzepte besser ankommt.

An der Haltestelle „Böllenfalltor“ probiert die HEAG mobilo Fahrplan- und Informationsaushänge im E-Paper-Format aus. Darüber hinaus testet sie eine digitale Vitrine: Die bisherigen Papieraushänge könnten perspektivisch auch digital angezeigt werden. Mit einem Test-Bildschirm möchte das Unternehmen herausfinden, welche Inhalte für die Fahrgäste relevant sind.

„Auch diese Maßnahmen wollen wir von unseren Fahrgästen bewerten lassen und weitere Verbesserungsvorschläge sammeln“, so Rath. Von Montag (09.12,) bis Freitag (13.12.24) sind deshalb Infoteams zu folgenden Zeiten vor Ort an den Haltestellen und befragen Fahrgäste:

Hauptbahnhof

Montag, 16 Uhr – 18 Uhr

Dienstag, 11.30 Uhr – 13.30 Uhr

Mittwoch, 7 Uhr – 9 Uhr

Donnerstag, 16 Uhr – 18 Uhr

Luisenplatz

Montag, 16 Uhr – 18 Uhr

Dienstag, 16 Uhr – 18 Uhr

Mittwoch, 11.30 Uhr – 13.30 Uhr

Donnerstag, 11.30 Uhr – 13.30 Uhr

Freitag, 7 Uhr – 9 Uhr

Böllenfalltor

Montag, 11.30 Uhr – 13.30 Uhr

Dienstag, 7 Uhr – 9 Uhr und 11.30 Uhr – 13.30 Uhr

Mittwoch, 16 Uhr – 18 Uhr

Donnerstag, 7 Uhr – 9 Uhr

Die digitale Vitrine an der Haltestelle „Böllenfalltor“ ist nur während der Einsatzzeiten der Infoteams vor Ort, alle anderen Maßnahmen können auch unabhängig davon getestet werden. Wer die Infoteams nicht antrifft, kann auch nächste Woche online eine Umfrage unter heagmobilo.de/fiz ausfüllen (ausgenommen zur digitalen Vitrine).

Im nächsten Schritt wird nach der Auswertung der Befragungen geprüft, ob und in welcher Form die getesteten Maßnahmen umgesetzt werden. Eine weitere Befragung findet vor den Osterferien statt. Hier steht dann der Test verschiedener Wegeleitungsvarianten sowie die Neugestaltung der Aushänge im Fokus.

Weitere Informationen zum Projekt „Fahrgastinformation der Zukunft“ gibt es unter heagmobilo.de/fiz.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH