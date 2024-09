Teilen

Wegen Bauarbeiten in der Groß-Gerauer Straße in Weiterstadt fährt die Linie WE3 ab Montag (30.09.) bis einschließlich Mittwoch (2. Oktober 2024) in Fahrtrichtung Darmstadt eine Umleitung. Die Haltestellen „Groß-Gerauer Straße“, „Heinrichstraße“ und „Berliner Straße“ entfallen. Stattdessen werden in der Darmstädter Straße die Haltestellen „Wilhelm-Leuschner-Platz“, „Otto-Wels Straße“ und „Sudetenstraße“ angefahren.