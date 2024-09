Für mehr Barrierefreiheit: HEAG mobilo testet Einstiegspodest an der Straßenbahnhaltestelle „Böllenfalltor“

Teilen

Die Haltestelle „Böllenfalltor“ in Darmstadt ist nicht nur Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 5 und 9 sowie zahlreicher Buslinien aus dem südöstlichen Landkreis, sondern auch ein wichtiger Umstiegspunkt für viele Pendelnde. Aufgrund baulicher Gegebenheiten konnte dieser Verknüpfungspunkt bislang noch nicht barrierefrei ausgebaut werden. Um mobilitätseingeschränkten Fahrgästen die Nutzung dieser Haltestelle zu erleichtern, wird die HEAG mobilo dort ein Einstiegspodest an der Straßenbahnhaltestelle errichten.

Der Aufbau des Podests findet am Dienstag (24.09.24) und Mittwoch (25.09.24) statt. Das Podest wird an den vorderen beiden Doppeltüren der Straßenbahnen den Einstieg erleichtern. Mit einer Höhe von 24 Zentimetern über dem Gleis ist es etwas höher als die Hochborde an Niederflur-Haltestellen, aber leicht niedriger als die an verschiedenen Haltestellen montierten gelben Einstiegshilfen. Das witterungsbeständige Podest besteht aus recyceltem Kunststoff und verfügt über eine rutschfeste Oberfläche. Der Rand ist farblich abgehoben und mit taktilen Elementen versehen, sodass sich seheingeschränkte Fahrgäste darauf sicher bewegen können.

Da ein barrierefreier Einstieg nur an geraden Haltestellen und nicht in Kurven möglich ist, halten die Straßenbahnen am Böllenfalltor künftig näher in Richtung der Nieder-Ramstädter Straße.

Zudem prüft die HEAG mobilo Einstiegshilfen an der Bushaltestelle am Böllenfalltor sowie die Einrichtung eines barrierefreien Fußwegs zwischen Bus- und Straßenbahnhaltepunkten.

Quelle: HEAG mobilo GmbH