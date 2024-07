Kanaluntersuchungen in der Soderstraße zwischen der Wienerstraße und der Beckstraße

Teilen

Von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 30. August 2024, werden in der Soderstraße in Darmstadt im Abschnitt zwischen der Wiener- und der Beckstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt. An den nacheinander eingerichteten Standorten des Untersuchungsfahrzeugs in den Kreuzungsbereichen der Gervinus- und der Wienerstraße werden Vollsperrungen eingerichtet, im Kreuzungsbereich der Beckstraße kommt es zu einer Teilsperrung mit Fahrbahneinschränkungen in der Beckstraße. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden über Umleitungsregelungen gewährleistet. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.