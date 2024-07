Kanaluntersuchungen in Darmstadt

Teilen

Zwischen Montag, 15. Juli und Freitag, 26. Juli 2024 werden in der Moosbergstraße/Ecke Kiesbergstraße Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges ist jeweils zwischen 7 und 15 Uhr die Durchfahrt in der Moosbergstraße aufgrund einer Vollsperrung nicht möglich, in der Kiesbergstraße ist hier mit Fahrbahneinschränkungen zu rechnen. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden über eine Sackgassenregelung gewährleistet, die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.

Zwischen Montag, 15. Juli und Freitag, 9. August 2024 werden in der Teichhausstraße/Ecke Adolf-Spieß-Straße Kanaluntersuchungen durchgeführt. Am Standort des Untersuchungsfahrzeuges ist hier jeweils zwischen 8 und 15 Uhr mit Fahrbahneinschränkungen in der Teichhausstraße zu rechnen, die geänderte Verkehrsführung wird ausgeschildert.