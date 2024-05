Fahrbahnerneuerung im Bereich der Bushaltestelle Haasstraße – Einrichtung einer temporären Ersatzhaltestelle

Teilen

Von Dienstag, 21. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 7. Juni 2024, wird in Darmstadt die Fahrbahn im Bereich der Bushaltestelle „Haasstraße Ausstieg“ gegenüber dem Haus mit der Nummer 11 grundhaft erneuert. Für den genannten Zeitraum wird eine Ersatzhaltestelle in der Haasstraße vor dem Haus mit der Nummer 12 eingerichtet. Die Einstiegshaltestelle in der Haasstraße vor dem Haus mit der Nummer 1 ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Die Kosten für die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn belaufen sich auf rund 50.000 Euro.