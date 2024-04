Bauarbeiten in der Landgraf-Georg-Str. 132 – 136 mit Sperrung des Fußgänger-Gehweges

Teilen

Ab Montag, 29. April 2024, wechselt die Deutsche Telekom in der Landgraf-Georg-Straße 132 – 136 in Darmstadt ein Kabel aus. Bis einschließlich Montag, 6. Mai 2024, finden die Tiefbauarbeiten durch die Firma M+M Bau- und Energietechnik GmbH täglich statt. Dafür wird der Fußgänger-Gehweg in diesem Bereich gesperrt und mit einem Notweg über die Fahrbahn geführt. Zugänge zu Wohnungen und Gebäude bleiben offen. Für die Einhaltung der Straßenbreiten wird die gegenüberliegenden Fahrbahnbreite in diesem Bereich eingeschränkt.