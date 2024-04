Wegen Personalversammlung: Eingeschränkter Dienstbetrieb in städtischen Ämtern und Eigenbetrieben – Nordbad öffnet erst ab 14:30 Uhr

Teilen

Aufgrund einer anstehenden Personalversammlung am Freitag, 26. April 2024, gibt es in allen städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie den Eigenbetrieben in Darmstadt eingeschränkten Dienstbetrieb. Notdienste sind sichergestellt. Das Personal vom Nordbad wird ebenfalls an der Personalversammlung teilnehmen. Es gibt keine Notbesetzung. Aus diesem Grund öffnet das Nordbad am 26. April erst ab 14:30 Uhr. Das Bezirksbad Bessungen ist von der Schließung nicht betroffen und hat zu den gewohnten Zeiten geöffnet.