DARMSTADT – Wegen Sanierungsarbeiten in der Siemensstraße fahren die Linien FM und H von Montag (26.02.) an bis einschließlich 22. März 2024 eine Umleitung.

Die Haltestelle „Siemensstraße“ ist in beiden Fahrtrichtungen in die Kranichsteiner Straße verlegt.

In Fahrtrichtung Anne-Frank-Straße befindet sich die Ersatzhaltestelle hinter der Einmündung in die Bartningstraße, in Fahrtrichtung Kesselhutweg auf Höhe des Pfannmüllerwegs.

Download: → Ersatzhaltestellen „Siemensstraße“