Mit Musik ins neue Jahr

Teilen

Die Evangelische Kirchengemeinde Darmstadt-Eberstadt-Süd lädt zu einem musikalischen Start ins neue Jahr ein. Am Freitag, 19. Januar 2024, 19 Uhr singen der „Amazing Grace Choir“ und der neu gegründete Jugendchor unter der Leitung von Brother John im Gemeindezentrum, Stresemannstraße 1. Im Mittelpunkt des Abends unter dem Titel „Praise in the dance“ stehen afrikanische Gospellieder zum Lobe Gottes. Die Sängerinnen zeigen, dass Glaube gelebt, gesungen und getanzt werden kann, heißt es in der Einladung. Mitmachen sei nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Kleine Snacks und Getränke werden an der Theke angeboten. Der Eintritt ist frei