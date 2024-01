Teilen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10. – 11.01.24) finden Thermografieaufnahmen zur Kontrolle des Fernwärmenetzes in Eberstadt „Nord-West“ statt. Die Aufnahmen werden aus der Luft mit modernster Drohnentechnik erfolgen. Der Überflug wird in den Nachtstunden und witterungsabhängig ab ca. 23 Uhr bis in die frühen Morgenstunden andauern.