Im Rahmen der Erneuerung der Rheinstraßenbrücke fährt die Linie H von Montag (11.09.23) an nach einem neuen Fahrplan und hält in Richtung Anne-Frank-Straße wieder am Darmstädter Hauptbahnhof. Der neue Fahrplan der Linie H steht unter heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit.