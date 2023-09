B 426 Mühltal: Erneuerung der technischen Ausstattung im Lohbergtunnel – Bundesstraße und Lohbergtunnel werden am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben

Teilen

Die Ende Juli 2023 durch Hessen Mobil begonnen Bauarbeiten im Zuge der Bundesstraße B 426 am Lohbergtunnel bei Mühltal verlaufen wie geplant und stehen kurz vor dem Abschluss.

Die bestehende Sperrung des Lohbergtunnels, sowie der B 426 zwischen dem Abzweig Waschenbach und der Einmündung Rheinstraße kann im Laufe des kommenden Sonntags, den 3. September 2023 aufgehoben und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Erneuerung der Tunneltechnik

Im Rahmen der rund 6-wöchigen Tunnelsperrung wurde die gesamte Videotechnik erneuert sowie auf moderne LED-Beleuchtung umgerüstet. Auch die in die Jahre gekommene Lautsprecheranlage musste erneuert werden.

„Wir haben die alten analogen Videokameras durch moderne digitale HDTV-Kameras ersetzt und auch die Videobildaufzeichnungssysteme erneuert.“ so Tunnelexperte Günter Karallus: „Im Tunnel werden jetzt hochauflösende 4K-Kameras eingesetzt, denen kein Detail mehr entgeht. Vor den Portalen wurden für eine bessere Verkehrserfassung zusätzliche Schwenk-Neigekameras installiert. Damit können sich die Operatoren in der Tunnelleitzentrale in Eschwege, die den Tunnel überwachen, einen besseren Überblick über Ereignisse im und vor dem Tunnel machen.“

Außerdem wurde in allen Durchfahrtsleuchten des Tunnels die bisherigen Natriumhochdrucklampen durch energiesparende LED-Lampen ausgetauscht. Die Leuchten sind jetzt dimmbar. Die Beleuchtung kann so besser an die Umgebungsbedingungen angepasst und eine gleichmäßigere Ausleuchtung des Tunnels erreicht werden. Auch die Beleuchtung im Fluchtstollen wurde erneuert.

Die reparaturanfällige analoge Lautsprecheranlage wurde durch eine energiesparende elektrische Anlage ersetzt und eine neue Lüftungs- und Klimaanlage eingebaut. Auf dem Abluftkamin wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert, die zur Energieeinsparung beiträgt.

Die Inspektoren der Untersuchungsstelle von Hessen Mobil, Patric Gutwasser, Robert Jander, Daniel Köhler, Günter Karallus und der Tunnelmanager Andreas Born unterzogen alle sicherheitsrelevanten Techniken wie Notruf, Funkanlage, Video- und Lautsprecheranlage zudem intensiven Tests. Dabei stand auch die Verkehrsanlage mit den Wechselverkehrszeichen und den neuen Schrankenanlagen auf dem Programm.

Die Kosten für die in 2023 geplante Erneuerung und Modernisierung der technischen Ausstattung belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro und werden in Teilen vom Bund und Land getragen.

Erneuerung der Fahrbahndecke

Im Zuge der gesamten Arbeiten wurde zudem die Fahrbahndecke der B 426 im Bereich zwischen der Abfahrt nach Waschenbach und der Einmündung Rheinstraße erneuert.

Die Kosten der Deckenmaßnahme belaufen sich auf rund 530.000 Euro und werden ebenfalls vom Bund getragen.

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement