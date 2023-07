Sommerferienprogramm im Kaufhaus der Gelegenheiten

Teilen

In den hessischen Sommerferien 2023 bietet das Darmstädter Gebrauchtwarenkaufhaus Ka-Gel Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren ein abwechslungsreiches Programm. Jede Woche wird von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr gebastelt, geklebt, geschraubt und gemalt. Genutzt wird dabei alles, was in den Materialkisten im Ka-Gel zu finden ist. Die Programminhalte wechseln wöchentlich, so dass sich das Wiederkommen lohnt.

Ab Dienstag, 25. Juli: Basteln mit Korken: Bilderrahmen und vieles mehr

Ab Dienstag, 1. August: „Spiel-Ecke“: Aus altem Spielzeug mach neu

Ab Dienstag, 8. August: Becher, Müslischale, Teller aus Porzellan und Keramik – alles bekommt ein anderes Gesicht

Ab Dienstag, 15. August: Es muss leuchten: Wir basteln Teelichter

Ab Dienstag, 22. August: Wir bekleben Blumentöpfe mit Serviettentechnik

Ab Dienstag, 29. August: Spielzeug-Tausch-Aktion

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, jedoch wird um Aufsicht durch Erziehungsberechtigte oder eine volljährige Begleitperson gebeten. Weitere Informationen unter https://ka-gel.de/.