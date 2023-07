Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Teilen

Im Hauptbahnhof Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Montag (03.07.23) zwei Haftbefehle vollstrecken können, als sie einen 23-jährigen Mann aus Darmstadt überprüften. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchte den 23-Jährigen wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen gleich mit zwei Haftbefehlen. Insgesamt stand bei dem Mann noch eine Freiheitsstrafe von insgesamt 250 Tagen im Raum. Da er die ersatzweise Zahlung von insgesamt 2600 Euro zur Abwendung der Freiheitsstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er nach seiner Verhaftung in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main