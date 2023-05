Auf dem „Pfad der Geschichte(n)“ durchs Fischbachtal anlässlich des Naturpark-Wandertags

Teilen

Am Sonntag, den 28. Mai 2023, ruft der Verband Deutscher Naturparke zum bundesweiten Naturpark-Wandertag auf. Im Mittelpunkt stehen 2023 „Freude – Zuversicht – Faszination“ und das gemeinsame Naturerleben in allen Nationalen Naturlandschaften.

Alle Naturparke bieten anlässlich dieses Tages eine besondere Wanderung an. Im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald lädt das Geopark-vor-Ort-Team Fischbachtal zu einem Streifzug über den „Pfad der Geschichte(n)“ ein. Die Wanderbegeisterten erfahren auf der Tour mehr über die Geschichte des Odenwalds und im Besonderen des Fischbachtals. Die Reise in die Erdgeschichte beginnt vor mehr als 340 Millionen Jahren, als zwei Urkontinente kollidierten und endet in der Neuzeit, als Lichtenberg im letzten Jahrhundert zum Luftkurort wurde.

Start: 14:00 Uhr; Ende 17:00 Uhr,

Treffpunkt: Parkplatz Heuneburg im Fischbachtal

Teilnahmegebühr: Um eine Spende wird gebeten,

Anmeldung: Tel. 06166-93 36 97

Quelle: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.