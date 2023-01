Frau aus Kreis Groß-Gerau erzielt GlücksSpirale-Hauptgewinn

Teilen

Am Samstag, den 28.01.23, bescherte die Ziehung der Lotterie GlücksSpirale einer Hessin aus dem Kreis Groß-Gerau besonderes Glück: Sie lag bei allen sieben gezogenen Zahlen richtig und sichert sich damit den Höchstgewinn der GlücksSpirale in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Das Besondere an der Rentenlotterie: Die Gewinnerin darf sich jetzt entscheiden, ob sie den gesamten Millionengewinn in einem oder 10.000 Euro monatlich für die nächsten 20 Jahre haben möchte.

​​​​​​​„Wir werden Sie also entweder auf einen Schlag zur Millionärin machen oder Sie erhalten in den nächsten zwei Jahrzehnten pünktlich jeden Monat eine Rente in Höhe von 10.000 Euro, die wohl kaum zu toppen sein wird – Sie haben sozusagen die Qual der Wahl“, richtet sich der Geschäftsführer der LOTTO Hessen GmbH, Martin Bach, an die Gewinnerin. Der Einsatz der zweiten Lottomillionärin des Jahres in Hessen betrug fünf Euro.

Quelle: LOTTO Hessen GmbH