34. Darmstädter Krippenbummel

Am Sonntag, 8. Januar 2023, sind Darmstadts Kirchen von 14 bis 17 Uhr geöffnet und laden zum Krippenbummel ein.

Zum Ausklang der Weihnachtszeit können die unterschiedlichsten Krippenfiguren mit der Darstellung von der Geburt Christi bestaunt werden. Mitglieder der Gemeinden heißen Gäste herzlich willkommen. Manchmal gibt es auch einen Tee, Weihnachtsplätzchen oder noch eine ungehörte Weihnachtsgeschichte. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Darmstadt organisiert den Bummel von Krippe zu Krippe jedes Jahr für Freundinnen und Freunde dieses besonderen Sonntagsspaziergangs.

Am Krippenbummel beteiligen sich:

In Arheiligen: Ev. Auferstehungskirche, Ev. Kreuzkirche und Kath. Kirche Hl. Geist;

in Kranichstein: Ev. Philippuskirche und Kath. Kirche St. Jakobus im ÖGZ, die SELK Kleine Kirche am See

in der Innenstadt: Elisabeth-Gemeinschaft e.V., Ev. Christophoruskirche (ehemals Südostgemeinde), Ev. Friedenskirche, Ev. Stadtkirche, Ev. Johanneskirche, Kath. Innenstadtkirche St. Ludwig, Ev. Pauluskirche, Kath. Kirche St. Elisabeth, Kath. Kirche St. Fidelis

in Bessungen: Ev. Andreasgemeinde, Ev. Petrusgemeinde (Bessunger Kirche), Kath. Kirche Liebfrauen

in der Heimstättensiedlung: Kath. Kirche Heilig Kreuz und Ev. Matthäuskirche

in Eberstadt: Ev. Dreifaltigkeitskirche, Ev. Kirchengemeinde DA Eberstadt-Süd, Ev. Christuskirche, Ev. Marienschwestern, Kath. Kirche St. Josef, Kath. Kirche St Georg.

Es gelten die aktuellen Hygieneregelungen der Stadt Darmstadt.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt