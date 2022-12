FRANKENSTEIN-BÜHNE spielt „Wer hat Angst vorm weißen Mann“

Teilen

Für den erzkonservativen Eberstädter Metzgermeister Franz ist bereits ein Offenbacher ein Ausländer. Als er nach einem Schlaganfall vom Krankenhaus nach Hause kommt, stellt er entsetzt fest, dass seine vollkommen überarbeitete Tochter Rita den Asylbewerber Mojo illegal beschäftigt.

Der „Schwarze“ muss weg! Mojo will seinen Job behalten und glaubt mit einem Voodoozauber, die Freundschaft mit Franz zu erzwingen. Statt zur Verbrüderung kommt es bei einer Rangelei zu einem Stromschlag und Franz stirbt. Sein Geist bleibt für alle unsichtbar auf der Erde. Nur einer kann ihn sehen: Mojo. Von nun an sind die beiden schicksalhaft aneinander gekettet.

Franz braucht Mojo ganz dringend, um seiner Tochter Rita zu helfen. Ritas Bruder Anton hat das Testament verschwinden lassen, will seine Schwester über den Tisch ziehen und aus Franz´ geliebter Metzgerei eine chillige Lounge machen. Ausgerechnet mit Mojo muss Franz gemeinsame Sache machen, wenn er Rita, seinen Laden und die prämierten Weißwürste retten will. Dabei hilft ihm seine verstorbene bayrische Frau Mitzi, die dafür in ihrer himmlischen Ruhe gestört wird. Himmiherrgottsakradiezefixhallelujah!

Die Bühnenfassung der erfolgreichen Filmproduktion bietet nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch Denkanstöße in Toleranz und Menschenwürde. WER HAT ANGST VORM WEISSEN MANN ist sprachwitzig, herzhaft und einfach urkomisch.

„Wer hat Angst vorm weißen Mann“

Eine Komödie von Dominique Lorenz Bühnenfassung nach dem gleichnamigen Drehbuch, ins Hessisch-Bayerische bearbeitet von Sylvia Sadlon-Richter & Gabriele Schmidt

Termine 2023

FR 17.02.2023

SA 18.02.2023

FR 24.02.2023

SA 25.02.2023

FR 03.03.2023

EINLASS 18:30 UHR

BEGINN 20:00 UHR

Spielort

ERNST-LUDWIG-SAAL

SCHWANENSTRASSE 42

64297 DA-EBERSTADT

Preis

15,00 Euro

Vorverkauf

FRANKENSTEIN-BÜHNE E.V.

www.frankenstein-buehne.de

06151 2782370

SCHREIBWAREN GIESELBERG

Heidelberger Landstraße 202

64297 DA-Eberstadt