Stadtteilbibliothek Eberstadt wegen Renovierungsarbeiten geschlossen

Die Stadtteilbibliothek Eberstadt bleibt von Montag, 17. Oktober, bis einschließlich Freitag, 11. November 2022, wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Während der Zeit der Schließung entstehen keine Säumnisentgelte für entliehene Medien. Für bereits entliehene Medien werden die Leihfristen angepasst.

Da in dieser Zeit alle Medien verpackt sind, kann kein Bestellservice angeboten werden.

Entliehene Medien der Stadtteilbibliothek Eberstadt können in diesem Zeitraum der Schließung auch in der Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus abgegeben werden.

Ab Dienstag, 15. November 2022, steht die Stadtteilbibliothek Eberstadt wieder in vollem Umfang zur Verfügung.