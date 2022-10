Lilien siegen weiter – Dritter Erfolg hintereinander

Fortuna-Fluch gebrochen, Serie fortgesetzt: Mit 1:0 (0:0) ringt der SV Darmstadt 98 die Gäste aus Düsseldorf am Samstag (08.10.22) nieder. Der Treffer von Pfeiffer (73.) war der Dosenöffner in einer umkämpften Partie. Damit krallen sich die Südhessen zum dritten Mal in Folge die maximale Ausbeute und sind somit seit nun zehn Liga-Spielen ungeschlagen. Zum ausführlichen Spielbericht…