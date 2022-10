Spiel gedreht – Lilien siegen in Paderborn

In die Partie gebissen und die drei Punkte eingesackt. Mit 2:1 (2:1) gewinnt der SV Darmstadt 98 am Freitag (30.09.21) beim formstarken SC Paderborn. Die Südhessen trotzten einem frühen Gegentor, Schuhen verhinderte in der Anfangsphase mit seinem gehaltenen Elfmeter einen noch höheren Rückstand. Dann brachten Manu und Müller jeweils per Kopf die Wende und sorgten so für das neunte ungeschlagene Saisonspiel in Folge. Zum ausführlichen Spielbericht…