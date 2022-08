Der SV Darmstadt 98 arbeitet weiterhin an einem sehr guten Saisonstart. Im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock siegten die Lilien am Samstag (13.08.22) verdientermaßen und nach einer durchweg überzeugenden Partie mit 4:0 (2:0). Die drei Punkte bedeuten gleichzeitig auch den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Zum ausführlichen Spielbericht…