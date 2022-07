Wochenmarkt in Kranichstein: HEAG mobilo informiert über Schienenersatzverkehr in den Sommerferien

Wie verkehren Straßenbahnen und Busse während der hessischen Sommerferien von 23. Juli bis 4. September 2022? Darüber informiert die HEAG mobilo die Bewohner*innen Kranichsteins am Mittwoch (20.07.22) von 15 bis 17 Uhr auf dem Wochenmarkt im Quartier K6 im Anna-Beyer-Weg. Außerdem bietet das Infoteam der HEAG mobilo, wie schon in der Vergangenheit, Mobilitätsberatung vor Ort an.