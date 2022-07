„Waldfloh“ und „Begegnungfest der Kulturen“ in der Waldkolonie Darmstadt

Nach der „Feuerprobe“ im vergangenen Jahr haben es Simone und Matthias, die Initiator*innen, wieder angepackt und die 2. Runde für den Waldfloh eingeläutet.

Diesmal findet der Hof- und Gartenflohmarkt in der Waldkolonie Darmstadt noch vor den Sommerferien statt. Am 09.07.2022 kann in der Zeit von 11:00 – 16:00 Uhr wieder munter gefeilscht, geboten und gekauft werden, was das Herz begehrt.

Da am gleichen Tag das „Begegnungsfest der Kulturen“ auf dem Schulhof der ehemaligen Lessingschule in der Waldkolonie stattfindet, ist ein längeres Verweilen bei allerlei Köstlichkeiten und eine Erfrischung darüber hinaus auch noch möglich.

Begegnung, Kennenlernen, miteinander was erleben und feiern wird hier erlebbar gemacht. Und wem das noch nicht genug ist, der kann ab 18:00 Uhr auf dem Schulhof noch etwas abrocken bei einem Gig von der Band „Endorphine“

Weitere Infos unter: www.waldfloh.com