„Woogssprint“ am Sonntag, 12. Juni 2022: Insel ganztägig geschlossen, Familienbad von 16.30 bis 20 Uhr geöffnet

Am Sonntag, 12. Juni 2022, wird der „Woogssprint“ ausgetragen – ein Triathlon in und um Darmstadts innerstädtischen Badesee. Deshalb bleibt an diesem Tag der Zugang zur Woogs-Insel ganztägig für die Öffentlichkeit geschlossen. Das Familienbad („Weißen“) ist dagegen von 16.30 bis 20 Uhr für jedermann geöffnet; die Kasse schließt um 19 Uhr.