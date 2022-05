Radweg an der Pfungstädter Straße auf Höhe Klärwerk vorübergehen gesperrt

Der Radweg an der Pfungstädter Straße in Darmstadt-Eberstadt ist auf Höhe der Klärwerkes Süd in der Zeit von Montag, 9. Mai, bis Donnerstag, 12. Mai 2022, gesperrt. Die ENTEGA Abwasserreinigung erneuert die Maschinentechnik im Zulauf des Klärwerkes und benötigt dazu Teile des Radweges, um einen Kran aufzustellen.

Für Radfahrer ist eine Umleitung ausgeschildert. Im Zuge der Arbeiten ist auch die Straße Im Wehr gesperrt. Der Autoverkehr auf der B 426 wird nicht beeinträchtigt.