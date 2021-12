Zum Nikolaus wird’s was geben: Am Montag (06.12.21) können sich Fahrgäste in Darmstadt am Luisenplatz und am Hauptbahnhof auf süße Überraschungen freuen. Zwischen 7 Uhr und 9 Uhr sowie zwischen 15 Uhr und 18 Uhr sind die Weihnachtsfrauen und –männer von HEAG mobilo dort anzutreffen.