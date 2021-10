6:1 Gala: Lilien stürmen zu drei Punkten

Im ersten Durchgang kontrolliert und effektiv, in der zweiten Halbzeit dann entfesselt und spektakulär. Die Lilien erspielen sich mit viel Herz drei hochverdiente Auswärtspunkte. 6:1 (2:1) hieß es am Sonntag (03.10.21) im BWT-Stadion am Hardtwald nach 90 druckvollen Minuten des SV Darmstadt 98 gegen den SV Sandhausen. Tietz und Luca Pfeiffer trafen doppelt, dazu kamen Goller und Karic zu ihren Debüt-Treffern im SVD-Dress. Zum ausführlichen Spielbericht…