21-Jähriger vor Schule von vier Unbekannten zusammengeschlagen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Ein 21 Jahre junger Mann aus Darmstadt ist am Mittwoch (15.09.21) gegen 13 Uhr vor einer öffentlichen Schule in der Mornewegstraße von vier noch unbekannten Tätern niedergeschlagen und getreten worden. Dabei stürzte der Attackierte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Er wurde im Anschluss für die weitere ärztliche Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben von Zeugen, die die Tat beobachten konnten und die Polizei verständigten, flüchteten zwei der Unbekannte zu Fuß und ihre beiden Komplizen in einem Auto. Die Hintergründe des tätlichen Angriffes sind bislang noch unklar und Gegenstand des wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Die Beamten des Kommissariats 35 sind mit dem Fall betraut und nehmen alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen