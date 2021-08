Linie H: Haltestellen verlegt

Wegen Bauarbeiten am Danziger Platz fährt die Linie H von Montag (23.08.) an bis einschließlich 3. September 2021 eine Umleitung. Die Haltestelle „Haardtring“ in Richtung Anne-Frank-Straße ist an die Haltestelle „Riedstraße“ der Linie 40 in die Eschollbrücker Straße verlegt, in der Gegenrichtung halten die Busse auf Höhe des Supermarkts. Die Haltestelle „Am Kaiserschlag“ in Richtung Kranichstein ist im Kreuzungsbereich in die Straße Am Pelz verlegt. Die Haltestelle „Südbahnhof“ entfällt.