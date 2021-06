Barrierefreie Haltestelle „Bessunger Straße“ stadteinwärts in Betrieb

Seit Dienstag (15.06.21) fahren die Straßenbahnlinien 1, 6, 7 und 8 Richtung Darmstädter Innenstadt an der Haltestelle „Bessunger Straße“ am neuen, barrierefrei ausgebauten Haltepunkt ab. Die Bauarbeiten an der Haltestelle wurden in den Osterferien begonnen und anschließend unter Straßenbahnbetrieb fortgeführt. Der modernisierte Haltepunkt bietet mit einem Fahrgastunterstand zusätzlichen Komfort. Ab Herbst 2021 steht dort auch ein dynamischer Fahrgastinformationsanzeiger mit Vorlesefunktion. Diese sowie ein Blindenleitstreifen erleichtern seheingeschränkten Menschen die Nutzung der Haltestelle. Ein Hochbord ermöglicht den ebenerdigen Zugang zum Fahrzeug. Insgesamt sind im Straßenbahnnetz der HEAG mobilo jetzt 127 von 164 Haltepunkten und damit über 77 Prozent barrierefrei ausgebaut.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH