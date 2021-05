Arbeiten für neue Asphaltdecke für Heidelberger Landstraße verlängern sich

Die im Rahmen des Deckensanierungsprogramms 2021 vom 3. Mai bis 22. Mai durchgeführte Sanierung der Heidelberger Landstraße zwischen Katharinenstraße und Edisonstraße / Friedrich-Naumann-Straße wurde bis voraussichtlich 6. Juni 2021 verlängert.

Nach dem Abfräsen der Asphaltdecke wurde deutlich großflächiger als erwartet Natursteinkleinpflaster mit hohem Fugenanteil vorgefunden. Um die Dauerhaftigkeit der aufzubringenden neuen Asphaltdecke nicht zu gefährden, wird über die gesamte Fläche eine zusätzliche Asphaltbinderschicht aufgebracht. Um an die Zwangspunkte in den Anschlussbereichen anschließen zu können, müssen daher in diesen Bereichen zusätzliche Arbeiten (Nachfräsen, Höhenausgleich) durchgeführt werden.