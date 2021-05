Mehr Informationen unterwegs: HEAG mobilo zeigt Umstiegsmöglichkeiten im Fahrgastfernsehen an

Erreiche ich an der nächsten Haltestelle meinen Anschluss? Oder gibt es dort Leihfahrräder, die ich nutzen kann? Diese und ähnliche Fragen beantwortet in Zukunft ein Blick auf die Bildschirme des Fahrgastfernsehens in den Bussen und Bahnen der HEAG mobilo. Dort zeigt das Unternehmen nämlich seit Kurzem in den ersten Straßenbahnen an, welche Mobilitätsoptionen für Fahrgäste an der jeweils nächsten Haltestelle bestehen.

Anschlüsse, Umstiege und Verkehrsmeldungen

Anders als bisher wechselt in Zukunft die Bildschirmansicht kurz bevor das Fahrzeug die nächste Haltestelle mit Umstiegsmöglichkeiten erreicht und zeigt den Fahrgästen an, wann dort mögliche Anschlüsse abfahren – und zwar, wie auf den digitalen Anzeigern an den Haltestellen, in Echtzeit. Auf dem Bildschirm sind nicht nur die Abfahrtszeiten der Busse und Bahnen zu sehen, sondern an den Bahnhöfen auch die der Züge des Nah- und Regionalverkehrs. Aber nicht nur das: Wer mit einem Leihfahrrad von Call a Bike oder einem Mietauto von book-n-drive weiterfahren möchte, sieht auf einen Blick, wie viele Fahrräder und Autos am nächsten Halt zur Verfügung stehen. Verkehrsmeldungen zu Umleitungen und Haltestellenänderungen werden in Zukunft auf den Bildschirmen angezeigt.

Der neue Service wird zunächst nach und nach in den Straßenbahnen verfügbar sein, ab Ende Juli 2021 dann auch in den Bussen der HEAG mobiBus.

Weitere Informationen zum neuen Service gibt es unter heagmobilo.de/faq-fahrgastfernsehen

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH