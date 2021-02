Öffnungszeiten der Impfzentren im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Die Impfzentren werden im wöchentlichen Wechsel in einer Früh- und Spätschicht geöffnet sein, um auch Berufstätigen die Möglichkeit zu bieten, ihre Angehörigen zu den Impfterminen zu fahren. Das Impfzentrum in Reinheim hat in der Woche von 9. Februar bis einschließlich 14. Februar von 8 bis 14 Uhr geöffnet, das Impfzentrum in Pfungstadt von 15 bis 21 Uhr. Am Montag, 15. Februar 2021, wechseln die Öffnungszeiten der Impfzentren: Reinheim hat ab 15 Uhr geöffnet, Pfungstadt ab 8 Uhr.

Termine für das Impfzentrum in Pfungstadt und in Reinheim können ab Mittwoch, 3. Februar, per Telefon unter der 0611/50592888 oder 116 117 sowie im Internet-Anmeldeportal unter www.impfterminservice.hessen.de vereinbart werden. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie die Stadtverwaltungen in Pfungstadt und Reinheim haben keine Möglichkeit, Termine zu vergeben. Impfberechtigt ist nach wie vor die Priorisierungsgruppe 1, der mehrheitlich Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren angehören. Für den Februar sind 2.600 Dosen für den LaDaDi angekündigt. Damit können weniger als 150 Menschen pro Tag an beiden Standorten zusammen geimpft werden.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg