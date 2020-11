Fahrt mit Bussen und Straßenbahnen an allen Adventssamstagen kostenfrei

An allen Adventssamstagen (28.11., 5.12., 12.12. und 19.12.20) können Fahrgäste in den RMV-Verkehrsmitteln im gesamten Gebiet der Stadt Darmstadt und der 23 Städte und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg kostenfrei unterwegs sein.

Dies umfasst Fahrten innerhalb der Tarifgebiete 39, 40 und 41. Damit ermöglicht die Nahverkehrsorganisation DADINA ein möglichst stressfreies Einkaufserlebnis. „Wir wollen einen Anreiz schaffen, an den verkehrsintensiven Wochenenden vor Weihnachten das Auto stehen zu lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Dies ist eine gute Gelegenheit, ohne Stau und Parkplatzsuche bequem die Weihnachtseinkäufe zu erledigen, und dazu auch noch zur Luftreinhaltung beizutragen“, heißt es dazu.

Nachdem im Dezember 2019 im DADINA-Gebiet an den vier Adventssamstagen die Gruppentageskarte zum Preis einer Einzeltageskarte angeboten wurde, möchte die Nahverkehrsorganisation in diesem Winter noch einen Schritt weitergehen und ein kostenloses Angebot offerieren. Dies vereinfacht den Zugang zum ÖPNV auch für Bürgerinnen und Bürger, die diesen sonst gar nicht oder nicht so oft benutzen.

Auf einigen Linien werden die Kapazitäten verstärkt. In den öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Bahnhöfen und Haltestellen ist unbedingt die Maskenpflicht einzuhalten.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH