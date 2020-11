Linien WE1, WE3 und WE4: Haltestellen entfallen wegen Brückensanierung bis Ende November 2020

Update vom 20.11.20:

Buslinien WE1, WE3 und WE4: Haltestellen entfallen wegen Brückensanierung weiterhin bis Ende Januar

Wegen länger andauernder Brückenbauarbeiten in der Mainzer Straße fahren die Linien WE1, WE3 und WE4 noch bis einschließlich 31. Januar 2021 eine Umleitung. Auf allen drei Linien entfällt die Haltestelle „Pfnorstraße“, die Haltestelle „Bunsenstraße“ wird in die Mainzer Straße auf Höhe der Hausnummer 160 (Roth Gartentechnik) verlegt. Auf den Linien WE3 und WE4 entfallen zusätzlich die Haltestellen „Evonik“, „Mainzer Straße“ und „Windmühle“.

Quelle: HEAG mobilo GmbH