Covid-19-Fälle an drei Darmstädter Kitas

Wie das Kinder- und Jugenddezernat mitteilt, sind an drei Darmstädter Kitas pädagogische Fachkräfte positiv auf Covid-19 getestet worden – an der städtischen Kindertagesstätte „Wurzel“, der evangelischen Kita „Mittendrin“ und an der Kita „Arheilger Strolche“. Die Eltern werden von den Einrichtungen informiert; das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und veranlasst die nötigen Maßnahmen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt